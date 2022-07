Perché Draghi e Bianchi prediligono gli Its vicini all’avvio Importanza dei dati Istat e Unioncamere-Excelsior

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 28 luglio 2022) di Claudio Quintano* La rilevazione delle Forze di lavoro è ben nota a giusta ragione come la madre di tutti i riferimenti statistici dell’aggregato popolazione, che “rappresenta la principale fonte di informazione statistica sul mercato del lavoro italiano”. E’ il polo –– delle sorgenti deisullo Stato occupazionale della componente demografica. Il dato di riferimento base, quindi, è “l’aggregato della popolazione – campionata, annualmente, per oltre 250 mila famiglie residenti in Italia, per un totale di 600 mila individui, distribuite in circa 1.400 comuni italiani, secondo un campione statisticamente rappresentativo della popolazione residente in Italia relativamente alle variabili oggetto d’indagine – in altre parole, costituisce la base delle stime ufficiali degli occupati e disoccupati e sugli aggregati dell’offerta di lavoro – ...