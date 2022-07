“Ministra” e “senatrice” non entrano nel linguaggio del Senato: donne Pd in lacrime (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug — Le donne della sinistra istituzionale italiana in lutto, le parole «Ministra» o «senatrice» non entrano nel linguaggio del Senato: non è stato infatti approvato l’emendamento al nuovo regolamento del Senato, presentato dalla senatrice M5S Maiorino — e votato a scrutinio segreto, su richiesta di Fratelli d’Italia — che avrebbe introdotto la parità di genere nel linguaggio istituzionale. Senato, niente parità di genere nel linguaggio istituzionale La norma avrebbe previsto l’abbandono del «genere unico» e l’introduzione nel linguaggio istituzionale scritto dei termini «Ministra» e «senatrice», oppure «la presidente», declinando al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug — Ledella sinistra istituzionale italiana in lutto, le parole «» o «» nonneldel: non è stato infatti approvato l’emendamento al nuovo regolamento del, presentato dallaM5S Maiorino — e votato a scrutinio segreto, su richiesta di Fratelli d’Italia — che avrebbe introdotto la parità di genere nelistituzionale., niente parità di genere nelistituzionale La norma avrebbe previsto l’abbandono del «genere unico» e l’introduzione nelistituzionale scritto dei termini «» e «», oppure «la presidente», declinando al ...

