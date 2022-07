Migliorare velocità di Internet in Windows 11 e 10 (Di giovedì 28 luglio 2022) Siccome lavorare con una connessione Internet lenta fa perdere tempo e compromette la produttività del lavoro, è importante fare in modo che questo non accada. Ci sono diversi motivi per cui Internet è lento e nella maggior parte dei casi la colpa è della compagnia telefonica che fornisce una velocità ridotta a causa di problemi non dipendenti da noi. Per quanto ci riguarda, però, dobbiamo fare in modo che la connessione sul nostro computer non sia rallentata da errate configurazioni del sistema, programmi sempre attivi in memoria (che scaricano di continuo senza che noi possiamo accorgercene) o impostazioni di rete conservative (che non permettono di scaricare alla massima velocità). In questa guida questa vi mostreremo come Migliorare la velocità di Internet su ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 28 luglio 2022) Siccome lavorare con una connessionelenta fa perdere tempo e compromette la produttività del lavoro, è importante fare in modo che questo non accada. Ci sono diversi motivi per cuiè lento e nella maggior parte dei casi la colpa è della compagnia telefonica che fornisce unaridotta a causa di problemi non dipendenti da noi. Per quanto ci riguarda, però, dobbiamo fare in modo che la connessione sul nostro computer non sia rallentata da errate configurazioni del sistema, programmi sempre attivi in memoria (che scaricano di continuo senza che noi possiamo accorgercene) o impostazioni di rete conservative (che non permettono di scaricare alla massima). In questa guida questa vi mostreremo comeladisu ...

