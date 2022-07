Letta prova a tessere le alleanze, stallo con Calenda. Con il M5S dialogo chiuso (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel centrosinistra sono i giorni della tattica , dei conti, delle convenienze pesate sul bilancino, sia quelle numeriche sia quelle politiche. Enrico Letta continua a lavorare sulle alleanze, partendo ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel centrosinistra sono i giorni della tattica , dei conti, delle convenienze pesate sul bilancino, sia quelle numeriche sia quelle politiche. Enricocontinua a lavorare sulle, partendo ...

DSantanche : Tre indizi fanno una prova: incontra #Letta, non tira in ballo bandiere #Pd (cittadinanza facile e droga libera) e… - infoitinterno : Elezioni: Letta prova a superare i veti e aspetta Calenda, Renzi pensa a “Renew Italia” - Deepakumara : @GiuseppeConteIT Quella si chiama “trasparenza”. Ora prova a raccontarci la trappola che ti hanno teso Speranza e F… - adrianobusolin : RT @IlPrimatoN: La Stampa tira fuori le nuove 'ombre russe' (che barba, che noia). Salvini: 'Fesserie'. Letta ci prova subito: 'Vogliamo s… - uerterina : Letta “nessun veto su Renzi” Enrico prova a vedere se c’è rimasto pure qualche parente di Hitler in giro per far numero va. -