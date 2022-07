La vera storia del No vax escluso dalla lista dei trapianti di polmone a Padova (Di giovedì 28 luglio 2022) Un cittadino di Belluno di 55 anni affetto da una grave malattia ai polmoni è stato escluso dalla lista dei candidati al trapianto d’organo. Secondo le prime informazioni circolate sui media il bellunese sarebbe stato ritenuto non idoneo dall’équipe medica dell’ospedale di Padova perché avrebbe «idee paranoiche» sulla pandemia di Coronavirus. E «convinzioni cospirazioniste» sul vaccino. Tanto che già ad aprile chiese di ricevere per il trapianto «il polmone di un uomo non vaccinato». Ma in realtà i medici dell’ospedale di Padova hanno ritenuto «che il paziente potesse non aderire alle terapie necessarie a rendere efficace il trapianto». E in più eseguire un trapianto di polmone su un non vaccinato, che ha molte più possibilità di morte rispetto a un immunizzato, ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Un cittadino di Belluno di 55 anni affetto da una grave malattia ai polmoni è statodei candidati al trapianto d’organo. Secondo le prime informazioni circolate sui media il bellunese sarebbe stato ritenuto non idoneo dall’équipe medica dell’ospedale diperché avrebbe «idee paranoiche» sulla pandemia di Coronavirus. E «convinzioni cospirazioniste» sul vaccino. Tanto che già ad aprile chiese di ricevere per il trapianto «ildi un uomo non vaccinato». Ma in realtà i medici dell’ospedale dihanno ritenuto «che il paziente potesse non aderire alle terapie necessarie a rendere efficace il trapianto». E in più eseguire un trapianto disu un non vaccinato, che ha molte più possibilità di morte rispetto a un immunizzato, ...

