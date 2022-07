Insularità, Solinas: “Grande risultato che rende la Sardegna più forte” (Di giovedì 28 luglio 2022) CAGLIARI – “La Sardegna è oggi più forte e capace far valere diritti troppo a lungo negati, per avere giuste compensazioni degli svantaggi che la condizione insulare comporta. Dopo il riconoscimento dell’Europarlamento che ha votato la risoluzione Omarjee per i diritti delle Isole, frutto del lavoro della Regione Sarda, e ora sul piano nazionale con l’inserimento dell’Insularità in Costituzione, siamo ancora più determinati nell’intento di tenere alto il nostro impegno per restituire alla nostra Isola, alla sua economia, ad ogni cittadino ciò che fino ad oggi è stato negato”. Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, esprimendo Grande soddisfazione per il via libera della Camera al riconoscimento del principio di Insularità nella ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 28 luglio 2022) CAGLIARI – “Laè oggi piùe capace far valere diritti troppo a lungo negati, per avere giuste compensazioni degli svantaggi che la condizione insulare comporta. Dopo il riconoscimento dell’Europarlamento che ha votato la risoluzione Omarjee per i diritti delle Isole, frutto del lavoro della Regione Sarda, e ora sul piano nazionale con l’inserimento dell’in Costituzione, siamo ancora più determinati nell’intento di tenere alto il nostro impegno per restituire alla nostra Isola, alla sua economia, ad ogni cittadino ciò che fino ad oggi è stato negato”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian, esprimendosoddisfazione per il via libera della Camera al riconoscimento del principio dinella ...

