Infarto e ictus: é sufficiente mangiare questa delizia per abbattere il rischio di queste malattie (Di giovedì 28 luglio 2022) È un alimento che fa gola a moltissime persone, ma soprattutto è un concentrato di benessere. La sua regolare assunzione aiuta a mantenere la salute delle nostre arterie. Ecco di cosa stiamo parlando La gianduia fa bene al cuore (fonte web)Si sa che il cioccolato di per sè ha molti benefici ed è anche in grado di cambiare l'umore ma non è tutto perchè, in particolar modo quello alla gianduia è un vero e proprio toccasana per il cuore. Scopriamo insieme il perchè. Cuore e gianduia: una coppia vincente Cuore e gianduia, una cosa sola. Il cioccolato fondente già di per sé è un toccasana, ma la base di nocciola può fare il resto aiutando l'elasticità delle arterie e contribuendo alla salute vascolare, specialmente in chi ha il vizio del fumo. Il cacao e le nocciole insieme, insomma, produrrebbero effetti benefici a livello cardiovascolare e, soprattutto per i fumatori, ...

