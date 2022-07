Il Monza batte il decimo colpo: è UFFICIALE l'arrivo di Bondo (Di giovedì 28 luglio 2022) E con questo sono 10! Il Monza neopromosso in Serie A di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non si ferma più e mette a segno un altro... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) E con questo sono 10! Ilneopromosso in Serie A di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non si ferma più e mette a segno un altro...

sportli26181512 : Il Monza batte il decimo colpo: è UFFICIALE l'arrivo di Bondo: E con questo sono 10! Il Monza neopromosso in Serie… - cmdotcom : Il #Monza batte il decimo colpo: è UFFICIALE l'arrivo di #Bondo - cri_kebabboyz : #sportitalia non me ne batte un cazzo di Monza-Renate o del campionato argentino dei miei cojones, ladro il signore - sportli26181512 : Monza, in arrivo Bondo: domani le visite mediche: Il Monza batte un altro colpo, è in arrivo Warren Bondo: il centr… - patry71 : @giuventinaa_ Però quella di Dybala e Icardi assieme al Monza non la batte nessuno. -