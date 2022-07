Fi, lascia un altro deputato. Casciello: ormai è partito sovranista (Di giovedì 28 luglio 2022) “Dopo 28 anni di militanza, oggi ho lasciato Forza Italia: è stata una scelta dolorosa perché non c’è stato giorno del mio impegno politico che non sia stato di lealtà e di appartenenza a un partito che è stato, grazie a Silvio Berlusconi al quale va tutta la mia gratitudine, il fondatore e la garanzia moderata del centrodestra. Purtroppo, oggi non è più così e da tempo vivevo un disagio politico per la supina condivisione di Forza Italia alle pozioni sovraniste. ‘Chi non cambia mai idea, non cambierà mai nulla’. Non sono stato io a cambiare idea ma Forza Italia a rinunciare alle proprie e spostarsi altrove”. Lo afferma in una nota il deputato Gigi Casciello, molto vicino a Mara Carfagna. “Il non aver sostenuto il governo Draghi e quindi non essersi differenziati da Fdi e Lega ha, di fatto – osserva – ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 28 luglio 2022) “Dopo 28 anni di militanza, oggi hoto Forza Italia: è stata una scelta dolorosa perché non c’è stato giorno del mio impegno politico che non sia stato di lealtà e di appartenenza a unche è stato, grazie a Silvio Berlusconi al quale va tutta la mia gratitudine, il fondatore e la garanzia moderata del centrodestra. Purtroppo, oggi non è più così e da tempo vivevo un disagio politico per la supina condivisione di Forza Italia alle pozioni sovraniste. ‘Chi non cambia mai idea, non cambierà mai nulla’. Non sono stato io a cambiare idea ma Forza Italia a rinunciare alle proprie e spostarsive”. Lo afferma in una nota ilGigi, molto vicino a Mara Carfagna. “Il non aver sostenuto il governo Draghi e quindi non essersi differenziati da Fdi e Lega ha, di fatto – osserva – ...

enpaonlus : Castelfranco, lascia i cani due ore chiusi in auto sotto il sole: denunciato - Tribuna di Treviso Treviso - Un altr… - LEBBY4EVER : @mrs_albinati Lei che lascia Liguori e si fa suora, l'altro che lascia Anna per farsi prete.. ???????? Ora manca che Bl… - _sarcasticraven : @Crez98 Che poi siamo saturi di maschilisti in quella serie a che pro ne metti un altro? Non è che puoi trincerarsi… - NikeSkywalker : RT @PremioStrega: Quest’estate ci lascia un altro protagonista della cultura del Novecento e di questo nuovo secolo. Salutiamo con commozio… - Gabau292016 : Se avessi una figlia che lascia a casa una bambina senza cibo abbandonata a sé stessa io la disintegro... non c'è a… -