“È incazzata nera” Belen Rodriguez ha saputo di Antonino Spinalbese | “Non può accettarlo”

(Di giovedì 28 luglio 2022)al GF Vip 7, è ufficiale. Alfonso Signorini da alcune settimane sta lavorando alacremente per formare il cast della prossima attesissima edizione del reality. Negli ultimi giorni il conduttore ha dovuto incassare il no di alcuni nomi top come Diego Armando Maradona Jr e Jessica Notaro. Il primo ha categoricamente escluso la sua partecipazione con una video story su Instagram. La seconda, invece, ha fatto sapere: “Alfonso Signorini mi ha anche chiesto di fare il GF Vip. Ci ho pensato molto seriamente, ma ora come ora non mi sento pronta, non è ancora tempo, domani chissà”. A Chi ha spiegato infatti: “Ho detto di no ad una serie di proposte che si riferivano alla mia vicenda. Pensavo: se vado avanti nel mondo dello spettacolo lo faccio come artista”. Ora, però, è arrivato uno dei ‘sì’ più pesanti....

anchorvhar : ci stiamo perdendo il medley di fever sono incazzata nera - Bright_Star06 : Tenetemi perché sono incazzata nera proprio. ???????? - marco171292 : (...) Dopo un minuto sbarre del treno, la vedo fare inversione a U incazzata nera. Le è toccato girare attorno a Crema ?????? come ho goduto - karmaliz22 : @EnricoLetta Ma leggi mai la montagna di tweet che ti arrivano da gente di sx incazzata nera? Preferisco a questo p… - appointedluke : io comunque incazzata nera con alcuni amici che continuano ad uscire nonostante la febbre senza farsi un tampone e… -

'Sono' , ha esordito, spiegando poi le ragioni: 'Lo stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona ...Rosalinda Cannavò, duro sfogo contro lo Stato Italiano: "Sistema fiscale da strozzini!" Oggi sono inca***ta, sì! Perché lo stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire ...Ma entriamo nello specifico e scopriamo di cosa si tratta. Rosalinda Cannavò: “Sono incazzata nera”, lo sfogo spiazza Rosalinda Cannavò torna ancora una volta al centro dell’attenzione ma in questo ...Rosalinda Cannavò, duro sfogo sui social: "Sono incazzata nera!", ecco per quale motivo la ex del Grande Fratello Vip ha perso la pazienza.