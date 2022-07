Digital Sport Innovation | Gewiss diventa fornitore ufficiale della Lega Pro

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 28 luglio 2022)Pro, laitaliana calcio professionistico che presiede all’organizzazione del campionato di serie C. La neonata partnership è stata siglata nell’ambito del progetto, che si pone come obiettivo principale quello di rinnovare e rendere migliori le struttureive in cui atleti di ognie ogni fascia di età praticano attività agonistica sull’intero territorio nazionale. “Possiamo definire questo accordo come un’unione di intenti e di valori comuni – commenta Paolo Cervini, ceo di-. InPro abbiamo trovato un partner che, come noi, crede e investe molto in temi ...