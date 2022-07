Covid: Gimbe: -25% casi in 7 giorni ma +24% morti, frena crescita ricoveri (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Calano per la seconda settimana consecutiva i nuovi contagi Covid in Italia. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nei 7 giorni dal 20 al 26 luglio, rispetto ai 7 giorni precedenti, i nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 scendono del 25% (473.820 vs 631.693, con una media mobile a 7 giorni che sfiora i 68mila contagi al giorno), mentre continuano ad aumentare i nuovi decessi, con un +23,8% (1.019, di cui 75 riferiti a periodi precedenti, vs 823) e una media di 146 morti al giorno contro i 118 della settimana precedente. Il dato degli attualmente positivi segna un -4% (1.395.433 vs 1.452.941, -57.508), come pure quello delle persone in isolamento domiciliare (1.383.875 vs 1.441.553, -57.678). Prosegue, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Milano, 28 lug. (Adnkronos Salute) - Calano per la seconda settimana consecutiva i nuovi contagiin Italia. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione, nei 7dal 20 al 26 luglio, rispetto ai 7precedenti, i nuovidi infezione da Sars-CoV-2 scendono del 25% (473.820 vs 631.693, con una media mobile a 7che sfiora i 68mila contagi al giorno), mentre continuano ad aumentare i nuovi decessi, con un +23,8% (1.019, di cui 75 riferiti a periodi precedenti, vs 823) e una media di 146al giorno contro i 118 della settimana precedente. Il dato degli attualmente positivi segna un -4% (1.395.433 vs 1.452.941, -57.508), come pure quello delle persone in isolamento domiciliare (1.383.875 vs 1.441.553, -57.678). Prosegue, ma ...

