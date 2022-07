(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) –duraturi all’e alper almeno 27di pazientinel mondo. E le donne sono fra le più colpite da quello che, in particolare a inizio pandemia, spiccò come un sintomo caratteristico dell’infezione da coronavirus Sars-CoV-2. A suggerire un impatto così elevato di problemi a lungo termine ai due sensi è una ricerca pubblicata sul ‘British Medical Journal’, guidata da esperti della National University of Singapore, secondo cui circa il 5% degli adulti può sviluppare cambiamenti nell’o neldopo l’infezione. Con oltre 550di casi confermati fino ad oggi, calcolano quindi gli scienziati, ciò significa che potrebbero essere almeno 15e 12 ...

GiovaQuez : Sen. Granato (Ancora Italia): 'Un virus quello del #Covid_19 non letale a differenza dei vaccini che continuano a f… - Agenzia_Ansa : Covid, 27 milioni con danni a olfatto e gusto. Rischiano di più le donne, poche le cure #ANSA - misiagentiles : RT @eziomauro: Covid, nel mondo 27 milioni di persone con danni a olfatto e gusto. Rischiano di più le donne, poche le cure - la Repubblica… - repubblica : RT @eziomauro: Covid, nel mondo 27 milioni di persone con danni a olfatto e gusto. Rischiano di più le donne, poche le cure - la Repubblica… - ledicoladelsud : Covid, danni a olfatto e gusto per 27 milioni di persone -

duraturi all'olfatto e al gusto per almeno 27 milioni di pazientinel mondo . E le donne sono fra le più colpite da quello che, in particolare a inizio pandemia, spiccò come un sintomo ...... chi ha perso il lavoro o chi ha incassato il colpo deisubìti alla propria attività. Maggiori differenze tra uomini e donne Il- 19 non ha trovato ostacoli sul suo cammino, ...È quanto emerge da una ricerca coordinata dalla National University of Singapore e pubblicata sul British Medical Journal.(Adnkronos) – Danni duraturi all’olfatto e al gusto per almeno 27 milioni di pazienti Covid nel mondo. E le donne sono fra le più colpite da quello che, in particolare a inizio pandemia, spiccò come u ...