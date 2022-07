Classifica Tour de France femminile 2022, quinta tappa: Vos sempre leader, Persico e Longo Borghini in top-5 (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ calato il sipario sulla quinta tappa del Tour de France femminile 2022. La Bar-le-Duc-Saint-Dié-des-Vosges di 175,6 chilometri ha previsto tre GPM, nessuno dei quali cos’ impegnativo. Ci si riferisce ai Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (1,4 chilometri al 5,5%) e de Gripport (1,3 chilometri al 5,3%) posti nella fase iniziale della frazione, tali da non creare particolari problemi alle cicliste. A 20 km dal traguardo le atlete hanno affrontato il Côte du Haut du Bois (1,5 chilometri al 4,9%), valido anche in chiave abbuoni, che non ha alterato il normale corso della prova odierna che si è decisa allo sprint e in cui a prevalere è stata colei che meglio delle altre ha letto la situazione. E’ il caso dell’olandese Lorena Wiebes, letteralmente devastante nell’arrivo in volata odierno. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ calato il sipario sulladelde. La Bar-le-Duc-Saint-Dié-des-Vosges di 175,6 chilometri ha previsto tre GPM, nessuno dei quali cos’ impegnativo. Ci si riferisce ai Côte de Pagny-la-Blanche-Côte (1,4 chilometri al 5,5%) e de Gripport (1,3 chilometri al 5,3%) posti nella fase iniziale della frazione, tali da non creare particolari problemi alle cicliste. A 20 km dal traguardo le atlete hanno affrontato il Côte du Haut du Bois (1,5 chilometri al 4,9%), valido anche in chiave abbuoni, che non ha alterato il normale corso della prova odierna che si è decisa allo sprint e in cui a prevalere è stata colei che meglio delle altre ha letto la situazione. E’ il caso dell’olandese Lorena Wiebes, letteralmente devastante nell’arrivo in volata odierno. La ...

