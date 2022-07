Chris Rock rompe il silenzio sullo schiaffo di Will Smith: “Non sono una vittima”. E Kevin Hart gli regala una capra: “Si chiama Will” (Di giovedì 28 luglio 2022) Chris Rock non ha dimenticato ma vuole archiviare la questione. A quattro mesi dalla notte degli Oscar e dal famigerato schiaffo di Will Smith, il comico ha rotto il silenzio, tornando a parlare dell’episodio accaduto al Dolby Theatre. “Non sono una vittima. Chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia”, ha dichiarato scherzando durante il suo spettacolo di New York, al Madison Square Garden. Poi ha continuato: “Ma mi sono scrollato di dosso quella mer*a e sono andato a lavorare il giorno dopo… Non vado in ospedale per un taglietto”. Kevin Hart, sul palco insieme a lui, ha preso in giro il collega regalandogli una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022)non ha dimenticato ma vuole archiviare la questione. A quattro mesi dalla notte degli Oscar e dal famigeratodi, il comico ha rotto il, tornando a parlare dell’episodio accaduto al Dolby Theatre. “Nonuna. Chiunque dica che le parole fanno male non è mai stato preso a pugni in faccia”, ha dichiarato scherzando durante il suo spettacolo di New York, al Madison Square Garden. Poi ha continuato: “Ma miscrollato di dosso quella mer*a eandato a lavorare il giorno dopo… Non vado in ospedale per un taglietto”., sul palco insieme a lui, ha preso in giro il collegandogli una ...

