(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “C’è necessità di intensificare le azioni di controllo del territorio di Napoli Est. E’ un mio forteche coinvolge anche polizia, magistratura, Prefettura, lo chiedo a tutti loro spesso e abbiamo forti risposte”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetanoa margine dell’incontro “Napoli contro la”, organizzato dal Pd di Napoli alla Casa del Popolo di. “Anche con il nostro sollecito – ha detto– alla Prefettura, alle forze ordine e alla magistratura posso confermare che c’èattenzione. Mi risulta che le attività investigative vadano avanti cone la presenza delle forze dell’ordine maggiore è per dare menoai cittadini. Non si ...

anteprima24 : ** #Camorra, Manfredi: '#Ponticelli mio grande impegno, basta paura' ** - cronachecampane : Napoli, Pd e Manfredi a Ponticelli, assemblea contro la camorra #manfredi #Napoli #pd #ponticelli - sudreporter : #Napoli, dopo omicidi e bombe il @PDNapoli con il sindaco @GaeManfredi a Ponticelli il 28 luglio per un'assemblea… -

anteprima24.it

...le zone della città - in particolare sul versante orientale - interessate da una faida di... Il sindaco di Napoli, Gaetano, l'assessore alla Legalità e alla Sicurezza, Antonio De Iesu ,...Non ho nulla controma la sua squadra deve essere all'altezza, non basta seguire logiche ... Leggi anche L'inflazione della, pizzo sempre più alto ai panettieri: 'Teniamo troppi ... Camorra, Manfredi: "Ponticelli mio grande impegno, basta paura" Incontro in Prefettura, rimodulati i controlli per mantenere alta l’attenzione nelle zone calde della città. Accelerata anche per la videosorveglianza ...Si terranno oggi 26 luglio alle 16, presso la chiesa di San Giuseppe del rione Incis a Ponticelli, i funerali di Antimo Imperatore. L’uomo, 56 anni, è l’ennesima vittima innocente di camorra. È rimast ...