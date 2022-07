Cambio radicale per il Grande Fratello Vip 7? La partenza potrebbe slittare (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre in queste ore Alfonso Signorini diffonde indizi per il quinto concorrente del Grande Fratello Vip 7, sembra che grandi cambiamenti potrebbero esserci per il reality di Canale 5. Scopriamo di che si tratta. Data di partenza slittata per il Grande Fratello Vip 7? Tutta la verità L’Italia e gli italiani in questo momento stanno vivendo un momento storico importantissimo perché sono chiamati a votare alle urne dopo tanto tempo. Proprio questo appuntamento potrebbe essere determinante per l’inizio del Grande Fratello Vip 7. Infatti, a quanto si apprende dalla pagina Instagram, GF VIP News, indiscrezioni degli addetti ai lavori rivelano che il reality potrebbe subire uno slittamento considerevole. Secondo la pagina ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 28 luglio 2022) Mentre in queste ore Alfonso Signorini diffonde indizi per il quinto concorrente delVip 7, sembra che grandi cambiamentiro esserci per il reality di Canale 5. Scopriamo di che si tratta. Data dislittata per ilVip 7? Tutta la verità L’Italia e gli italiani in questo momento stanno vivendo un momento storico importantissimo perché sono chiamati a votare alle urne dopo tanto tempo. Proprio questo appuntamentoessere determinante per l’inizio delVip 7. Infatti, a quanto si apprende dalla pagina Instagram, GF VIP News, indiscrezioni degli addetti ai lavori rivelano che il realitysubire uno slittamento considerevole. Secondo la pagina ...

