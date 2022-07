Bracciante morto per il caldo nel Casertano

VirginiaPanzeri : RT @Claudiomsf1: Dramma nei campi alla periferia di #Caserta Un uomo di origine africana è morto a causa di un malore mentre stava lavoran… - AndreaMarano11 : RT @Claudiomsf1: Dramma nei campi alla periferia di #Caserta Un uomo di origine africana è morto a causa di un malore mentre stava lavoran… - sonoViolet : RT @Claudiomsf1: Dramma nei campi alla periferia di #Caserta Un uomo di origine africana è morto a causa di un malore mentre stava lavoran… - MassimoCarlotto : RT @Claudiomsf1: Dramma nei campi alla periferia di #Caserta Un uomo di origine africana è morto a causa di un malore mentre stava lavoran… - matteotti_g : RT @Claudiomsf1: Dramma nei campi alla periferia di #Caserta Un uomo di origine africana è morto a causa di un malore mentre stava lavoran… -

Cosa dobbiamo ancora attendere Un altro'. Così in una nota la segretaria generale Flai - Cgil Napoli e Campania, Giovanna Basile e il segretario generale Flai - Cgil Caserta, Igor ...Chi è l'uomoa Pompei L'uomo è Volodymyr Herasymchuk , nato in Ucraina nel 1970 ma residente in Italia ormai da diversi anni, dove lavorava di tanto in tanto comeoccasionale. Sul ...A Parete, Caserta, un bracciante è morto ieri colpito da un arresto cardiaco a causa, molto probabilmente, del forte caldo mentre era a lavoro. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare a ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...