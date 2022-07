Bonelli: "La transizione ecologica si fa con le rinnovabili Cingolani? Inadeguato. Calenda? Lo sfido sul nucleare" (Di giovedì 28 luglio 2022) "Siamo nella coalizione di centrosinistra con Azione, ma su rigassificatore e inceneritore non siamo d'accordo. E sulle centrali hanno la stessa posizione di Salvini" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 28 luglio 2022) "Siamo nella coalizione di centrosinistra con Azione, ma su rigassificatore e inceneritore non siamo d'accordo. E sulle centrali hanno la stessa posizione di Salvini" Segui su affaritaliani.it

