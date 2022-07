ATP Umago 2022, impresa strepitosa di Franco Agamenone: sconfitto Baez in rimonta! Ai quarti ci sarà il derby con Cecchinato (Di giovedì 28 luglio 2022) Vittoria magnifica per Franco Agamenone agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Umago. Sulla terra rossa croata l’azzurro classe 1993 (n.136 al mondo) supera l’argentino Sebastian Baez (testa di serie n.4) per 3-6 6-1 7-5 e conquista la seconda vittoria in carriera nel circuito maggiore. Ora ai quarti ci sarà il derby tutto italiano contro Marco Cecchinato, reduce dal bellissimo successo odierno contro uno spento Lorenzo Musetti. Dopo una prima fase di studio, Baez sfrutta un passaggio a vuoto di Agamenone e strappa il servizio al suo avversario (1-3). L’azzurro reagisce subito alla grande trovando l’immediato controbreak, ma l’argentino è solido in risposta e sale sul 4-2. A questo punto il nostro portacolori non riesce ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Vittoria magnifica peragli ottavi di finale dell’ATP 250 di. Sulla terra rossa croata l’azzurro classe 1993 (n.136 al mondo) supera l’argentino Sebastian(testa di serie n.4) per 3-6 6-1 7-5 e conquista la seconda vittoria in carriera nel circuito maggiore. Ora aiciiltutto italiano contro Marco, reduce dal bellissimo successo odierno contro uno spento Lorenzo Musetti. Dopo una prima fase di studio,sfrutta un passaggio a vuoto die strappa il servizio al suo avversario (1-3). L’azzurro reagisce subito alla grande trovando l’immediato controbreak, ma l’argentino è solido in risposta e sale sul 4-2. A questo punto il nostro portacolori non riesce ...

