Arrestato per rapina il nipote del famoso attore | L’appello della madre: “In carcere è pericoloso” (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha tentato di mettere a segno una rapina e ha anche aggredito i carabinieri. Per questo sono scattate le manette per Giacomo Seydou Sy, 28 anni, responsabile di aggressione nei confronti di un passeggero che si trovava a bordo del tram 14, a Roma. Le forze dell’ordine hanno provveduto a fermarlo e condurlo presso il carcere di Regina Coeli, dove si trova in custodia. Il giovane è noto per essere il nipote di Kim Rossi Stuart: il 28enne, infatti, è il figlio di Loretta Rossi Stuart, sorella del famoso attore. E’ proprio la madre di Giacomo Seydou Sy a lanciare un appello pubblico dove parla delle delicate condizioni psicologiche del 28enne ed esprime tutta la sua preoccupazione per la custodia in carcere. Il giovane, infatti, è affetto da disturbo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 28 luglio 2022) Ha tentato di mettere a segno unae ha anche aggredito i carabinieri. Per questo sono scattate le manette per Giacomo Seydou Sy, 28 anni, responsabile di aggressione nei confronti di un passeggero che si trovava a bordo del tram 14, a Roma. Le forze dell’ordine hanno provveduto a fermarlo e condurlo presso ildi Regina Coeli, dove si trova in custodia. Il giovane è noto per essere ildi Kim Rossi Stuart: il 28enne, infatti, è il figlio di Loretta Rossi Stuart, sorella del. E’ proprio ladi Giacomo Seydou Sy a lanciare un appello pubblico dove parla delle delicate condizioni psicologiche del 28enne ed esprime tutta la sua preoccupazione per la custodia in. Il giovane, infatti, è affetto da disturbo ...

