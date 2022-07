Wanda Nara nuda tra gli scogli a Ibiza | seno e lato B in vista | fan impazziti

(Di mercoledì 27 luglio 2022)si gode la sua vacanza hot. Giorni sfrenati e bollenti quelli adper moglie di Mauro Icardi, trascorsi insieme alla sorella Zaira, alle figlie e all’inseparabile amico e stilista Kennys Palacios. Dopo il bacio rubato suldal fortunato sconosciuto in discoteca, ecco cheposatrainfiammando i follower di Instagram. La risposta alle critichedopo le critiche ricevute per il suo fisico dove confessa di avere la cellulite e anche l’acne, carica un post su Instagram che è da far perdere la testa. Un crescendo di sensualità che parte dalle trasparenze, tocca il Senza veli e sfocia in un nudo integrale.tra gli ...

agostinomela : Clamoroso! Una donna con le tette. - VanityFairIt : La moglie di Mauro Icardi ha voluto farsi paladina della body positivity postando alcuni scatti che la ritraggono… - Bebeblu1 : RT @BITCHYFit: Wanda Nara mostra le sue imperfezioni per normalizzare il corpo delle donne - GianMar06498053 : @Christiandeg_9 Ci metterei anche Wanda Nara come terzo motivo ?????? - AngoloDV : Wanda Nara, un messaggio di body positive molto particolare #amici #isola #sport #seriea #serieAtim #wandanara… -

Da qualche giorno l ex opinionista del Grande fratello vipsta pubblicando su Instagram foto che la ritraggono senza filtri . Una scelta dettata dalla volontà di farsi paladina della body positivity come ha spiegato lei stessa nella didascalia di ...Siamo abituati a vederla bellissima, sensuale, sempre perfetta. Ma è davvero tutto cosìin una stroria su Instagram ha voluto raccontare come stanno le cose, spiegano il suo punto di vista sull'uso dei social e anche che ama se stessa: pregi e "difetti" compresi . E così è ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Wanda Nara è tornata a parlare sui social, questa volta non della sua situazione sentimentale. Dopo lo scandalo che l'ha travolta a causa del tradimento La moglie di Mauro Icardi ha deciso di parlare ...