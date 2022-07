Volo in deltaplano, splendida Italia: è campione d’Europa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – Continua la serie positiva di titoli internazionali vinti dal team azzurro di Volo libero in deltaplano. Dopo i dieci mondiali, l’ultimo nel 2019, quest’anno è stata la volta del sesto titolo europeo vinto dopo nove entusiasmanti giornate di Volo nei cieli del Monte Cucco sopra Sigillo in Umbria. Una decima task è stata annullata per meteo avversa. Due settimane fantastiche per il Volo senza motore che si regge sulle correnti d’aria ascensionali e che hanno sorpreso anche il responsabile delle previsioni meteo, il vicentino Damiamo Zanocco. deltaplano, Italia campione d’Europa L’Italia è dunque ancora una volta campione d’Europa. Il team Italiano ufficiale, formato da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug – Continua la serie positiva di titoli internazionali vinti dal team azzurro dilibero in. Dopo i dieci mondiali, l’ultimo nel 2019, quest’anno è stata la volta del sesto titolo europeo vinto dopo nove entusiasmanti giornate dinei cieli del Monte Cucco sopra Sigillo in Umbria. Una decima task è stata annullata per meteo avversa. Due settimane fantastiche per ilsenza motore che si regge sulle correnti d’aria ascensionali e che hanno sorpreso anche il responsabile delle previsioni meteo, il vicentino Damiamo Zanocco.L’è dunque ancora una volta. Il teamno ufficiale, formato da ...

oslaz : Volo libero in deltaplano: il team azzurro sempre in vetta alle classifiche - AgoraMagazLatin : Volo in deltaplano: Italia e Alessandro Ploner campioni d'Europa - icittadini : Volo in deltaplano: Italia e Alessandro Ploner campioni d’Europa - icittadini : Volo in deltaplano: Italia e Alessandro Ploner campioni d’Europa - News_24it : SIGILLO – Dopo i dieci mondiali, l'ultimo nel 2019, quest’anno è stata la volta del sesto titolo europeo vinto dopo… -