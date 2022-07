Vaiolo delle scimmie, medici Napoli: "No allarme, Covid resta primo timore" (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Covid è il nostro quotidiano, con l'assistenza in prima linea dei medici di medicina generale, oltre che negli ospedali. Il Vaiolo delle scimmie è residuale". Nell'ultima ondata Covid, "con l'... Leggi su ilroma (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilè il nostro quotidiano, con l'assistenza in prima linea deidina generale, oltre che negli ospedali. Ilè residuale". Nell'ultima ondata, "con l'...

LaVeritaWeb : L’Oms ha dichiarato l’allerta massima per il morbo delle scimmie per circa 17.000 casi e 5 decessi. Cifre trascurab… - Agenzia_Ansa : Il vaccino da solo non può fermare l'epidemia di vaiolo delle scimmie: 'Chiediamo per il momento di adottare misure… - Agenzia_Ansa : La città di New York ha chiesto all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di cambiare nome al vaiolo delle sci… - MaurizioFuochi : RT @itsmeback_: Secondo lo studio del The New England Journal of Medicine,la trasmissione del vaiolo delle scimmie colpisce soggetti di cir… - vlasec_ciotto : RT @LaVeritaWeb: L’Oms ha dichiarato l’allerta massima per il morbo delle scimmie per circa 17.000 casi e 5 decessi. Cifre trascurabili ris… -