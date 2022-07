Tour de France donne, Persico resiste al 2° posto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ciclismo La 25enne di Cene chiude con le migliori anche la quarta tappa e conserva la piazza d’onore in classifica generale a 16” dalla maglia gialla. E in Belgio fra i maschi bravo Rota, che chiude al 4° posto il Giro di Vallonia. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ciclismo La 25enne di Cene chiude con le migliori anche la quarta tappa e conserva la piazza d’onore in classifica generale a 16” dalla maglia gialla. E in Belgio fra i maschi bravo Rota, che chiude al 4°il Giro di Vallonia.

