Torino-Apollon Limassol oggi in tv | canale | orario e streaming amichevole 2022

Grande attesa per il quarto e ultimo test amichevole del Torino in questo ritiro austriaco. La squadra di Juric sfiderà l'Apollon Limassol alle 18:00 di oggi, mercoledì 27 luglio. Test contro una squadra che ad agosto dovrà giocare i preliminari di Champions League e che quindi ha iniziato la preparazione con largo anticipo rispetto ai granata. Si gioca allo Sportzentrum Aug di Seekirchen. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma tematica streaming Torino Channel. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale.

