"Ti amo, non ti abbandonerò mai". I messaggi del figlio di Valentina al padre in carcere

Il figlio 15enne della donna uccisa a Catania, fermato per l'omicidio della madre, postava video e foto con il papà su Tik Tok: "Sei un leone, sei la mia forza"

