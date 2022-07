Star basket Usa, non volevo portare droga in Russia (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Star del basket femminile Usa Brittney Griner ha detto di non aver avuto intenzione di portare droga in Russia. La campionessa, arrestata a febbraio all'aeroporto di Mosca, ha testimoniato oggi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ladelfemminile Usa Brittney Griner ha detto di non aver avuto intenzione diin. La campionessa, arrestata a febbraio all'aeroporto di Mosca, ha testimoniato oggi in ...

fisco24_info : Star basket Usa, non volevo portare droga in Russia: Giocatrice testimonia al processo a suo carico a Khimki - nuova_venezia : La star del basket Usa Brittney Griner: “Non volevo portare droga in Russia, ho firmato documenti senza capire cosa… - mattinodipadova : La star del basket Usa Brittney Griner: “Non volevo portare droga in Russia, ho firmato documenti senza capire cosa… - CorriereAlpi : La star del basket Usa Brittney Griner: “Non volevo portare droga in Russia, ho firmato documenti senza capire cosa… - CatelliRossella : Star del basket Usa in tribunale a Mosca per nuova udienza - Nord America - ANSA -