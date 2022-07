“Questi pretendono e non portano consenso”. Il siluro di Letta, caos totale nella sinistra (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se il centrodestra ha i suoi problemi, pure il centrosinistra non può permettersi di scherzare. Vi è un leader che sta letteralmente perdendo il sonno in queste ore, ed è Enrico Letta. Le urne sulla carta sono per lui la possibilità di cambiarsi i gruppi di nominare gente fidata che possa rispondergli, finalmente (vedi Zingaretti). Il problema ora è rappresentato dai vari Carlo Calenda, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni. Tutti pronti a pestare i piedi. Tutti pronti in prospettiva a diventare solo un problema. «Questi chiedono, pretendono, si accapricciano» ma in verità «cosa mi portano in termini di consenso?». Pare che il segretario dem mandi spesso messaggi di questa natura nel cuore della notte, esplicitando di fatto tutto il suo malessere per questa situazione ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Se il centrodestra ha i suoi problemi, pure il centronon può permettersi di scherzare. Vi è un leader che sta letteralmente perdendo il sonno in queste ore, ed è Enrico. Le urne sulla carta sono per lui la possibilità di cambiarsi i gruppi di nominare gente fidata che possa rispondergli, finalmente (vedi Zingaretti). Il problema ora è rappresentato dai vari Carlo Calenda, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Nicola Fratoianni. Tutti pronti a pestare i piedi. Tutti pronti in prospettiva a diventare solo un problema. «chiedono,, si accapricciano» ma in verità «cosa miin termini di?». Pare che il segretario dem mandi spesso messaggi di questa natura nel cuore della notte, esplicitando di fatto tutto il suo malessere per questa situazione ...

