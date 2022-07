Patti Smith quartet in concerto a Castello Sforzesco, Milano: data e biglietti (Di mercoledì 27 luglio 2022) In programma lunedì 1 agosto alle ore 21 il concerto del’icona del rock. biglietti in vendita su Mailticket e Ticketone Milano – Vera icona del rock vivente, la “sacerdotessa” del rock, nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista, Patti Smith è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre, cantautrice e poetessa. Sul palco del concerto del 1 agosto a Milano Patti Smith sarà accompagnata dal ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 27 luglio 2022) In programma lunedì 1 agosto alle ore 21 ildel’icona del rock.in vendita su Mailticket e Ticketone– Vera icona del rock vivente, la “sacerdotessa” del rock, nella sua carriera di oltre quaranta anni ha attraversato il punk diventandone l’icona, analizzato il mondo in tutte le sue forme d’arte, attraverso la musica, la fotografia, la poesia, i romanzi, la pittura e la scultura, lasciando un segno indelebile in ogni sua espressione. Amata, discussa, potente ed idealista,è un vero e proprio mito del rock per tutte le generazioni e, senza dubbio alcuno, tra gli artisti più influenti di sempre, cantautrice e poetessa. Sul palco deldel 1 agosto asarà accompagnata dal ...

