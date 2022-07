Pallanuoto, Final Eight World League maschile 2022: risultati e classifiche (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutti i risultati e le classifiche della Final Eight della World League maschile 2022 di Pallanuoto, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia. Le migliori otto squadre, fra cui il Settebello di Sandro Campagna, si sfidano nella cosiddetta Super Final del torneo per il titolo. Di seguito, tutti i risultati, dai gironi alle Finali, e le classifiche dei due raggruppamenti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DEI QUARTI DI FinalE RISULTATO FinalE 20.00 Italia-Usa risultati SEMIFinalI 18.00 Italia-Spagna 9-8 20.00 Francia-Usa 15-16 risultati QUARTI DI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tutti ie ledelladelladi, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia. Le migliori otto squadre, fra cui il Settebello di Sandro Campagna, si sfidano nella cosiddetta Superdel torneo per il titolo. Di seguito, tutti i, dai gironi allei, e ledei due raggruppamenti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL TABELLONE DEI QUARTI DIE RISULTATOE 20.00 Italia-UsaSEMII 18.00 Italia-Spagna 9-8 20.00 Francia-Usa 15-16QUARTI DI ...

ParliamoDiNews : Pallanuoto, Final Eight World League maschile 2022: RISULTATI e CLASSIFICHE #Italia #Settebello #27luglio - infoitsport : Pallanuoto, ITALIA-SPAGNA in tv oggi: canale, ORARIO e DIRETTA STREAMING SEMIFINALE Final Eight World League maschi… - infoitsport : LIVE - Italia-Spagna9-8: semifinale Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Italia-Spagna 9-8: semifinale Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA - #Italia-Spagna… - GuidaTVPlus : 26-07-2022 21:25 #RaiSport+ Pallanuoto. World L. Maschile Super Final: Semifinale 1 #Sportivo #Sport #StaseraInTV -