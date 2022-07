Napoli salvato da Lozano, 2-2 contro l’Adana Demirspor di Montella: Balotelli in gol su rigore (Di mercoledì 27 luglio 2022) Allo stadio Patini di Castel di Sangro termina 2-2 la prima amichevole di respiro internazionale per il Napoli, che non va oltre un pareggio contro l’Adana Demirspor. I turchi di Montella si ritrovano anche sopra nel punteggio, frutto di due rigori, ma Lozano, che aveva aperto le danze, riesce a segnare in pieno recupero evitando il ko. Buon test sul piano della brillantezza per i partenopei, che non giocano un gran calcio, ma hanno il merito di tenere il pallino del gioco. Clamorosa traversa nel primo tempo con Rrahmani, è la migliore palla gol degli azzurri che dominano ma non trovano la via del gol. Troppo timidi invece gli anatolici, che si limitano al compitino. Fuochi d’artificio, invece, nella ripresa. Lozano, entrato all’intervallo, segna il gol del vantaggio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Allo stadio Patini di Castel di Sangro termina 2-2 la prima amichevole di respiro internazionale per il, che non va oltre un pareggio. I turchi disi ritrovano anche sopra nel punteggio, frutto di due rigori, ma, che aveva aperto le danze, riesce a segnare in pieno recupero evitando il ko. Buon test sul piano della brillantezza per i partenopei, che non giocano un gran calcio, ma hanno il merito di tenere il pallino del gioco. Clamorosa traversa nel primo tempo con Rrahmani, è la migliore palla gol degli azzurri che dominano ma non trovano la via del gol. Troppo timidi invece gli anatolici, che si limitano al compitino. Fuochi d’artificio, invece, nella ripresa., entrato all’intervallo, segna il gol del vantaggio ...

sportface2016 : #Napoli salvato da #Lozano, 2-2 contro l'#AdanaDemirspor di Montella in amichevole: in gol anche #Balotelli su rigo… - tommasimoni : RT @amicidellaterra: ?? Ma chi l'ha detto che solo a nord si fanno bene? #Astrolabio visita il #termovalorizzatore di Acerra, che ha salvat… - gbrauzzi : RT @amicidellaterra: ?? Ma chi l'ha detto che solo a nord si fanno bene? #Astrolabio visita il #termovalorizzatore di Acerra, che ha salvat… - lo_ferrante64 : Cioè se andava al Napoli , ADL come lo faceva vestire ..? Da tanghero con La Rosa in bocca..? Da cosa ti sei salvat… - rosa_filippini : RT @amicidellaterra: ?? Ma chi l'ha detto che solo a nord si fanno bene? #Astrolabio visita il #termovalorizzatore di Acerra, che ha salvat… -