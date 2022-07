Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, coccole in Sardegna. Ecco con chi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si lasciano coccolare a Portocervo da uno dei personaggi più richiesti da Vip e web star. Ecco di chi si tratta Dopo il video diventato virale sui social in cui Michelle Hunziker e il compagno mostrano ai fan tutta la loro complicità, la conduttrice si concede una giornata di coccole e relax insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Per mantenersi in forma le due si affidano ad uno dei professionisti beauty più riconosciuti e apprezzati dai Vip e dalle web star. Si tratta di Margherita Fajs, la naturopata sarda dalle “mani magiche” celebre per il trattamento Fajs e per le bende drenanti Alba Slim. Anche Michelle e Aurora, insieme alle colleghe ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)si lasciano coccolare a Portocervo da uno dei personaggi più richiesti da Vip e web star.di chi si tratta Dopo il video diventato virale sui social in cuie il compagno mostrano ai fan tutta la loro complicità, la conduttrice si concede una giornata die relax insieme alla figlia. Per mantenersi in forma le due si affidano ad uno dei professionisti beauty più riconosciuti e apprezzati dai Vip e dalle web star. Si tratta di Margherita Fajs, la naturopata sarda dalle “mani magiche” celebre per il trattamento Fajs e per le bende drenanti Alba Slim. Anche, insieme alle colleghe ...

