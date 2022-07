Marracash e Fabri Fibra si incontrano per caso in una stazione di servizio: la diretta insieme è esilarante (Di mercoledì 27 luglio 2022) Marracash e Fabri Fibra si sono incontrati, per caso, alla stazione di servizio in autostrada. I due, ripresi dalla loro manager Paola Zukar, hanno elencato una serie di epic fail occorsi durante i concerti e che in genere riguardano la città in cui si trovano a suonare. “Confondere le città è la cosa più grave che possa capitare – ha detto Marracash – per esempio a me è successo di urlare ‘su le mani Brescia’, ma ero a Genova”. “Stasera suonavo a Romano D’Ezzelino – ha raccontato Fabri Fibra – però mi hanno detto ‘No, di’ ‘Bassano’. E io a un certo punto ho detto ‘grazie, Graziano'”. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022)si sono incontrati, per, alladiin autostrada. I due, ripresi dalla loro manager Paola Zukar, hanno elencato una serie di epic fail occorsi durante i concerti e che in genere riguardano la città in cui si trovano a suonare. “Confondere le città è la cosa più grave che possa capitare – ha detto– per esempio a me è successo di urlare ‘su le mani Brescia’, ma ero a Genova”. “Stasera suonavo a Romano D’Ezzelino – ha raccontato– però mi hanno detto ‘No, di’ ‘Bassano’. E io a un certo punto ho detto ‘grazie, Graziano'”. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ilfattovideo : Marracash e Fabri Fibra si incontrano per caso in una stazione di servizio: la diretta insieme è esilarante - RobyyGiudici : Fibra e Marra si incontrano per caso in Autogrill: la diretta è tutta da ridere. Guarda - ilgatto448 : Fabri Fibra, Marracash - Noia (Visual Video) - onlytruth4bro : @sonoriccio Si tutto bello, ma la storia del rap sicuramente non è stata fatta da lui,ascolto rap da boh, 13, 14 an… - ilgatto448 : Fabri Fibra, Marracash - Noia (Visual Video) -