Kean e Bremer brillano, Vlahovic si prepara per il Real. Pogba torna in Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un buon pareggio per la Juventus contro il Barcellona: senza Vlahovic, rimasto ancora in panchina per tutta la partita, il protagonista è Moise Kean, ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un buon pareggio per la Juventus contro il Barcellona: senza, rimasto ancora in panchina per tutta la partita, il protagonista è Moise, ...

FantaStrego : Kean ancora on fire Nella Juve (doppietta) ma noi continuiamo a non crederci in ottica Fanta. Bene Di Maria e Breme… - __Mari92 : RT @romeoagresti: #BarçaJuve in pillole ?? ?? #Kean non perdona ???? #Bremer tiene a bada Lewa ?? #Rovella con i tempi giusti ????? Di Maria ga… - ForEsordientus : RT @GiovaAlbanese: #Bremer convince al primo test significativo, la doppietta di #Kean consente alla #Juventus di chiudere sul 2-2 contro i… - ZonaBianconeri : RT @livegoals_10: comunque quanto era bella l'azione del primo goal di Moise #Kean ? #Juventus Contro il Real però voglio Vlahovic + #brem… - SOSFanta : ?? Juve, 2-2 col Barça: doppio #Kean, promossi e bocciati da #Bremer ad Alex Sandro ? -