Juve Firmino | rimbalza l’indiscrezione dagli USA | accordo a un passo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo voci cheno dall’America lasarebbe vicina a chiudere per il colpodel Liverpool Secondo voci cheno dall’America lasarebbe vicina a chiudere per il colpodel Liverpool. I bianconeri avrebbero trovato l’con i Reds per una cifra intorno ai 22.6 milioni. Un vero e proprio blitz della società per il brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

News24_it : Firmino alla Juve, un altro colpo per Allegri - Corriere dello Sport - respirante : Cosa manca alla juve per fare il miglior mercato: -comprare Il sergente -comprare zaniolo -comprare firmino -compra… - AndreaJustin03 : @NicoSchira notizie di firmino alla juve? E milenkovic Inter? - CalcioNews24 : #Juve dall'America accordo con #Firmino ?? - junews24com : Firmino Juve (CorSport), colpo vicino! C'è già l'offerta al Liverpool - -

TORINO - Irrompe. Lacambia repentinamente strategia per completare l'attacco e ora è molto vicina al brasiliano del Liverpool. Può essere davvero il centravanti dei Reds il colpaccio a sorpresa per ...Calciomercato, Giraldi su: 'Probabile sia in uscita' Roberto©LaPresseFIRMINO - 'Juventus Non è solo una fantasia, nel mercato spesso le fantasie diventano realtà. Non conosco ...Secondo voci che rimbalzano dall’America la Juve sarebbe vicina a chiudere per il colpo Firmino del Liverpool. I bianconeri avrebbero trovato l’accordo con i Reds per una cifra intorno ai 22.6 milioni ...Firmino Juve, a sorpresa i bianconeri sarebbero molto vicini al brasiliano. I dettagli dell'offerta per il Liverpool ...