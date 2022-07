Instagram sarà sempre più per i video, dice il suo capo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Adam Mosseri ha risposto alle numerose critiche per le recenti modifiche al social network che lo rendono sempre più simile a TikTok escludendo le fotografie Leggi su ilpost (Di mercoledì 27 luglio 2022) Adam Mosseri ha risposto alle numerose critiche per le recenti modifiche al social network che lo rendonopiù simile a TikTok escludendo le fotografie

ilpost : Instagram sarà sempre più per i video, dice il suo capo - Sara_Rossi_63 : Buongiorno ragazze buon mercoledì @barbara_eboli ?????? - lealdadefidelid : RT @dal_puro: #mellos andiamo qui a porre domande con curiosità, dubbi, ect su *SANTIAGO* per la diretta nel mentre sapremo quando sarà ??????… - calciomercatogp : Domani ci sarà un incontro a Londra tra il Psg e l’Inter per discutere di Skriniar! I nerazzurri vogliono 70 mln.… - cryinglightnvng : io mi rifiuto la guardazione del video di paulo dybala per me sarà sempre e solo della giuve basta stop spengo elimino instagram -