Guenda Goria e Mirko Gancitano rimandano le nozze dopo i recenti avvenimenti: ecco quando si sposeranno

Abbiamo conosciuto Guenda Goria nell'edizione del Grande Fratello Vip in cui ha partecipato anche la nota madre, Maria Teresa Ruta. Guenda si è fatta voler bene sin da subito all'interno delle mura di Cinecittà. quando l'avventura televisiva è terminata infatti, in tanti hanno continuato a seguirla e a volerne sapere di più della sua vita privata. Sembrava andare tutto a gonfie vele per lei: la notorietà, il lavoro, e l'amore per Mirko Gancitano. Con quest'ultimo ha voluto provare a creare una famiglia, tanto che l'ex vippona era riuscita a rimanere incinta. Un sogno che sembrava stesse per realizzarsi, quando invece è arrivato un fulmine a ciel sereno. Un aborto spontaneo ha complicato di gran lunga la sua vita, tanto che ha paragonato questo difficile momento ad un ...

