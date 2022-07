GCW | Registrato un marchio identico alla AEW

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Game Changer Wrestling ha annunciato l’evento GCW: Fight Forever l’11 Luglio scorso. Il“Fight Forever” non suona come nuovo alle nostre orecchie. Il nome del gioco in uscita sulla All Elite si chiama proprio “AEW: Fight Forever”, come annunciato esattamente due mesi prima della GCW, il 21 Marzo 2022. Ricordiamo inoltre che ell’evento che si terrà il 29 Luglio targato GCW, il main event vedrà contrapporsi il Campione GCW Jhon Moxley e Blake Christian. Vizio di forma La ragione di questo “riutilizzo” sta nel fatto che le federazioni hanno annesso al propriodi “Fight Forever” significati diversi. Come si legge nel deposito della registrazione, la AEW avrebbe compreso in tale contrassegno un “gioco adatto a consolle e relativi contenuti scaricabili” , mentre la GCW “eventi di wrestling e show di intrattenimento… “