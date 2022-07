Elisa Isoardi, come ha ritrovato la serenità nel momento più brutto (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per Elisa Isoardi gli ultimi due anni sono stati come delle montagne russe in cui dal punto più alto ci si ritrova in pochi istanti al punto più basso, fra capriole e avvitamenti. Ma questo non significa che non siano stati un momento importante, una fase di cui fare tesoro per guardare al futuro con occhi nuovi e una ritrovata serenità. La conduttrice non ha mai fatto mistero di esserci rimasta male per il modo in cui è stata messa da parte dopo la chiusura de La prova del cuoco, ma ora dalle pagine di Diva e Donna spiega come anche quella delusione sia servita per renderla la donna forte e consapevole che è oggi. Elisa Isoardi pronta a ripartire da se stessa Due anni possono essere tanti, specie per una donna nel mondo dello spettacolo. Non tutte ... Leggi su dilei (Di mercoledì 27 luglio 2022) Pergli ultimi due anni sono statidelle montagne russe in cui dal punto più alto ci si ritrova in pochi istanti al punto più basso, fra capriole e avvitamenti. Ma questo non significa che non siano stati unimportante, una fase di cui fare tesoro per guardare al futuro con occhi nuovi e una ritrovata. La conduttrice non ha mai fatto mistero di esserci rimasta male per il modo in cui è stata messa da parte dopo la chiusura de La prova del cuoco, ma ora dalle pagine di Diva e Donna spiegaanche quella delusione sia servita per renderla la donna forte e consapevole che è oggi.pronta a ripartire da se stessa Due anni possono essere tanti, specie per una donna nel mondo dello spettacolo. Non tutte ...

