Elezioni | De Magistris | “Mi candido a Napoli e propongo un’alleanza a Conte” – Video

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Luigi Deha annunciato di volersi candidare per il collegio uninominale di: “Parto dalla mia città, i temi principali del programma sono stop alle guerre, pacifismo, giustizia ambientale, diritti e lotta a mafia, diseguaglianza e corruzione”. Poi parla di Giuseppee del Movimento 5 stelle: “Serve un terzo polo alternativo a quello di centro, col Pd, e a quello del centrodestra”. Poi ha proposto al leader del M5s un dialogo per. “Bisogna capire se lui è interessato, sta adecidere. Altrimenti andiamo avanti da soli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ottopagine : Elezioni, De Magistris: 'Mi candido a Napoli e propongo un’alleanza a Conte' #Napoli - persempre_news : #ElezioniPolitiche2022 #demagistris #Conte #alleanza #Sud Elezioni Politiche 2022, de Magistris: “Mi candido a Napo… - ildesk : Elezioni, Potere al Popolo e Manifesta contrari all’accordo Conte-De Magistris - Antiogu60 : Sondaggi fuori Ghisleri Elezioni 2022, de Magistris a Conte: 'Con sinistra e civici si arriva al 38%' - sergiocarrara7 : Elezioni 2022, de Magistris a Conte: 'Con sinistra e civici si arriva al 20%' -

... Potere al Polo e l'ex sindaco di Napoli Luigi De. Rifondazione non sar costretta quindi a raccogliere da sola le firme necessarie per correre allema potr contare anche sulle ...... Rifondazione Comunista, De) all'1,3% e infine Alternativa per l'Italia (Popolo della Famiglia e Di Stefano, ex Casapound) all'1% su scala nazionale.E ROSATELLUM/ "Quota ...Intervista a Luigi De Magistris su elezioni, candidatura e proposta a Conte: 'Mi candido partendo proprio dalla mia Napoli, i temi principali ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...