Dybala ai tifosi: 'Grazie Roma, un momento unico'. E posta il video del selfie (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma - Uno spettacolo incredibile , un'atmosfera surreale. La presentazione di Paulo Dybala ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, ma anche l'incredulità di Paulo Dybala. "Sono curioso di vedere cosa ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 27 luglio 2022)- Uno spettacolo incredibile , un'atmosfera surreale. La presentazione di Pauloha scatenato l'entusiasmo dei, ma anche l'incredulità di Paulo. "Sono curioso di vedere cosa ...

SkySport : Migliaia di tifosi in delirio a #Roma per #Dybala: la presentazione LIVE ?? - OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - sportmediaset : Dybala accolto da 10.000 tifosi: 'Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico' #Dybala #Roma - wolfgart : RT @DiMarzio: L'accoglienza dei tifosi della @OfficialASRoma per Paulo #Dybala e la reazione dell'argentino. ???? - CorSport : #Dybala ringrazia i tifosi e posta il video del selfie -