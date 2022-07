Draghi “Non abbandoneremo lavoratori, pensionati e imprese” (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i lavoratori, i pensionati, le imprese”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi ai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato i ministri dell'Economia Daniele Franco, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, del Lavoro Andrea Orlando e della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, durante la riunione, il ministro dell'Economia ha illustrato le linee essenziali del decreto che il Governo si appresta ad approvare nei prossimi giorni. La cornice sono i 14,3 miliardi di euro, come emerso dalla Relazione approvata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Confermo la volontà del Governo di non abbandonare i, i, le”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Marioai segretari di Cgil, Cisl e Uil nel corso dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato i ministri dell'Economia Daniele Franco, dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, del Lavoro Andrea Orlando e della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. Secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi, durante la riunione, il ministro dell'Economia ha illustrato le linee essenziali del decreto che il Governo si appresta ad approvare nei prossimi giorni. La cornice sono i 14,3 miliardi di euro, come emerso dalla Relazione approvata ...

