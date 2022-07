Donne nel pallone: la carriera di Barbara Bonansea (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per la rubrica “Donne nel pallone” si passa all’ultimo appuntamento del mese di Luglio e si ripercorre, per l’occasione, la carriera di Barbara Bonansea. Calciatrice classe ’91, ha vestito la maglia del Torino Women, poi del Brescia femminile e, infine, della Juventus Women, senza dimenticare il suo importante contributo con la maglia azzurra. Di ruolo attaccante – e all’occorrenza centrocampista – la 31enne piemontese macina gol e record, dimostrandosi un vero talento. Barbara Bonansea: il suo trascorso Dopo aver raccontato le gesta di Boattin e di Giacinti, si passa al trascorso di Barbara Bonansea. Nata a Pinerolo il 13 Giugno 1991, ha mosso i primi passi (calcisticamente parlando) con il Torino. Dal 2005, inizialmente con la ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Per la rubrica “nel” si passa all’ultimo appuntamento del mese di Luglio e si ripercorre, per l’occasione, ladi. Calciatrice classe ’91, ha vestito la maglia del Torino Women, poi del Brescia femminile e, infine, della Juventus Women, senza dimenticare il suo importante contributo con la maglia azzurra. Di ruolo attaccante – e all’occorrenza centrocampista – la 31enne piemontese macina gol e record, dimostrandosi un vero talento.: il suo trascorso Dopo aver raccontato le gesta di Boattin e di Giacinti, si passa al trascorso di. Nata a Pinerolo il 13 Giugno 1991, ha mosso i primi passi (calcisticamente parlando) con il Torino. Dal 2005, inizialmente con la ...

