Decontribuzione Sud prorogata, ma c'è una "falla": la denuncia di Unimpresa (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mentre le aziende del Mezzogiorno tirano un sospiro di sollievo per la proroga della Decontribuzione Sud – la misura che "detassa" le nuove assunzioni nelle Regioni dell'Italia meridionale – fino al prossimo 31 dicembre, Unimpresa lancia un grido di allarme: ci sarebbe, adesso, una "falla" nel beneficio contributivo. Cos'è la Decontribuzione Sud Prima di andare oltre, occorre fare un passo indietro. La misura Decontribuzione Sud è uno sgravio sgravio contributivo introdotto per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno del Paese. La misura, secondo i calcoli fatti da Unimpresa, vale circa 900 milioni di euro su base mensile per i territori interessati. In altre parole, con la Decontribuzione Sud le aziende del meridione che assumono possono ottenere uno sconto ...

