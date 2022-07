Classifica Tour de France femminile 2022, 4a tappa: Marianne Vos si conferma in maglia gialla, giornata no per Mavi Garcia (Di mercoledì 27 luglio 2022) La quarta tappa del Tour de France femminile 2022, secondo le previsioni, sarebbe potuta essere uno snodo importante in ottica Classifica generale, vista la difficoltà del percorso soprattutto nella parte finale, con GPM e strade sterrate complicate da percorrere. L’elvetica Marlen Reusser si è aggiudicata la vittoria, staccando tutte con un’azione perentoria, mentre chi era in lotta per la Classifica si è limitata a gestire e controllare i distacchi. Si conferma dunque in maglia gialla Marianne Vos, seguita da Silvia Persico con distacco invariato (+16?), quarta l’altra azzurra Elisa Longo Borghini. giornata da dimenticare per Mavi Garcia: la spagnola ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) La quartadelde, secondo le previsioni, sarebbe potuta essere uno snodo importante in otticagenerale, vista la difficoltà del percorso soprattutto nella parte finale, con GPM e strade sterrate complicate da percorrere. L’elvetica Marlen Reusser si è aggiudicata la vittoria, staccando tutte con un’azione perentoria, mentre chi era in lotta per lasi è limitata a gestire e controllare i distacchi. Sidunque inVos, seguita da Silvia Persico con distacco invariato (+16?), quarta l’altra azzurra Elisa Longo Borghini.da dimenticare per: la spagnola ...

