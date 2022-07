Canottaggio, Mondiali U19 e U23 Varese 2022: diventano 11 le imbarcazioni azzurre già in finale (Di mercoledì 27 luglio 2022) I Mondiali Under 23 2022 di Canottaggio sono proseguiti a Varese oggi, mercoledì 27 luglio: in programma nella terza giornata di gare gli ultimi ripescaggi, che hanno promosso in finale altri 5 equipaggi azzurri ed ulteriori 3 in semifinale. Il totale parla di 11 finali e 6 semifinali su 20 imbarcazioni dell’Italia. Vanno in finale l’otto femminile di Anita Boldrino (SC Caprera), Beatrice Crevani (CUS Pavia), Alice Dorci (CC Saturnia), Gioconda Iannicelli (CC Irno), Lucrezia Baudino (CUS Torino), Eleonora Nichifor (RCC Cerea), Letizia Mitri e Sofia Secoli (CC Saturnia), con Martina Barili (SC Gavirate) al timone, il doppio pesi leggeri femminile di Greta Parravicini (SC Lario) e Elena Sali (SC Bissolati), il quattro senza maschile di Davide Comini ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) IUnder 23disono proseguiti aoggi, mercoledì 27 luglio: in programma nella terza giornata di gare gli ultimi ripescaggi, che hanno promosso inaltri 5 equipaggi azzurri ed ulteriori 3 in semi. Il totale parla di 11 finali e 6 semifinali su 20dell’Italia. Vanno inl’otto femminile di Anita Boldrino (SC Caprera), Beatrice Crevani (CUS Pavia), Alice Dorci (CC Saturnia), Gioconda Iannicelli (CC Irno), Lucrezia Baudino (CUS Torino), Eleonora Nichifor (RCC Cerea), Letizia Mitri e Sofia Secoli (CC Saturnia), con Martina Barili (SC Gavirate) al timone, il doppio pesi leggeri femminile di Greta Parravicini (SC Lario) e Elena Sali (SC Bissolati), il quattro senza maschile di Davide Comini ...

