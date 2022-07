Calciomercato Juventus, sostituto Pogba: Cherubini segue anche Saul (Di mercoledì 27 luglio 2022) Calciomercato Juventus: per sostituire l’infortunato Pogba, i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche Saul La Juventus è alle prese con l’infortunio patito da Paul Pogba nel corso del tournée americana. Per sopperire all’assenza del francese, i bianconeri sarebbero tornati prepotentemente sul mercato alla ricerca di un sostituto. Come riportato da El Larguero, la Juve sarebbe sulle tracce di Saul, centrocampista classe 1994 in uscita dall’Atletico Madrid. Colchoneros disponibili a trattare la cessione del giocatore, appena rientrato alla base dopo il deludente prestito al Chelsea. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022): per sostituire l’infortunato, i bianconeri avrebbero messo nel mirinoLaè alle prese con l’infortunio patito da Paulnel corso del tournée americana. Per sopperire all’assenza del francese, i bianconeri sarebbero tornati prepotentemente sul mercato alla ricerca di un. Come riportato da El Larguero, la Juve sarebbe sulle tracce di, centrocampista classe 1994 in uscita dall’Atletico Madrid. Colchoneros disponibili a trattare la cessione del giocatore, appena rientrato alla base dopo il deludente prestito al Chelsea. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

