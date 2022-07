Antitrust: Samsung osservata speciale per pubblicità ingannevole (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Al centro dell’indagine, l’acquisto e la rivendita di prodotti usati Samsung, il noto brand di prodotti tecnologici è finita nel mirino dell’Antitrust per pubblicità ingannevole. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti avviato un’istruttoria nei confronti di Samsung Electronics Italia, Opia Ltd e World Business per “presunte condotte ingannevoli e aggressive“. Al centro dell’indagine ci sarebbe una promozione in particolare, ovvero quella secondo cui è possibile cedere a prezzi vantaggiosi il proprio vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo. Leggi anche: COVID, ACCERTATO IL PRIMO FOCOLAIO AL MERCATO DI WUHAN Inoltre, l’Antitrust avrebbe evidenzialo la mancanza di un’adeguata e chiara informazione in grado di chiarire con efficacia al consumatore il ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Al centro dell’indagine, l’acquisto e la rivendita di prodotti usati, il noto brand di prodotti tecnologici è finita nel mirino dell’per. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti avviato un’istruttoria nei confronti diElectronics Italia, Opia Ltd e World Business per “presunte condotte ingannevoli e aggressive“. Al centro dell’indagine ci sarebbe una promozione in particolare, ovvero quella secondo cui è possibile cedere a prezzi vantaggiosi il proprio vecchio telefonino in caso di acquisto di uno nuovo. Leggi anche: COVID, ACCERTATO IL PRIMO FOCOLAIO AL MERCATO DI WUHAN Inoltre, l’avrebbe evidenzialo la mancanza di un’adeguata e chiara informazione in grado di chiarire con efficacia al consumatore il ...

361_magazine : Antitrust: Samsung osservata speciale per pubblicità ingannevole - MilanoFinanza : Samsung, istruttoria Antitrust per presunte condotte aggressive - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Antitrust, avviata un’istruttoria nei confronti di Samsung: promozioni sui cellulari senza “adeguata informazione” al… - Open_gol : L’autorità: il consumatore non è in grado di capire che si tratta di un processo di vendita del prodotto usato - ansa_economia : Antitrust: lente su Samsung, presunte condotte ingannevoli. L'Autorità valuterà le promozioni commerciali #ANSA -