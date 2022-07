CorriereCitta : Tu Si Que Vales, torna Giovannino: ancora più risate nelle nuove puntate - Marilenapas : RT @fanpage: Nella prossima edizione di Tu Si Que Vales verrà dato spazio ad un personaggio diventato subito simpatico al pubblico a casa.… - peppe844 : RT @fanpage: Nella prossima edizione di Tu Si Que Vales verrà dato spazio ad un personaggio diventato subito simpatico al pubblico a casa.… - fanpage : Nella prossima edizione di Tu Si Que Vales verrà dato spazio ad un personaggio diventato subito simpatico al pubbli… - infoitcultura : Novità per il disturbatore Giovannino a Tu Si Que Vales: ecco di cosa si tratta -

Tu si2022: più spazio a Giovannino Sono iniziate le riprese della nuova stagione di Tu si, il fortunato varietà del sabato di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il ...Belen Rodriguez è davvero instancabile. Di recente è tornata al lavoro per le registrazioni della nuova edizione di Tu Sì, ma non perde occasione per concedersi un po' di tempo con i figli Santiago e Luna Marì. Dopo aver trascorso un romantico weekend in barca con il suo (ritrovato) amore, Stefano De Martino, ...Finalmente, sono iniziate le riprese delle nuove puntate di Tu Si Que Vales, uno dei programmi più attesi di Canale 5, prodotto dalla fantastica Maria De Filippi. Questa volta, ci sarà anche una ‘nuov ...La gira por España de Rosalía va llegando a su fin. La diva española ha dejado sin palabras a todos sus fans. Y es que el Motomami Tour es una auténtica explosión sonora y visual que no deja ni un sol ...